113 deltog i februar i ambitionsdagen på Egedal Rådhus og bidrog dermed til principprogrammet for kreative læringsmiljøer og multifunktionalitet, der nu ligger klar til brug. Foto: Annemette Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Grovskitser for udvikling af skolerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grovskitser for udvikling af skolerne

Egedal - 31. august 2019 kl. 11:25 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egedal Kommune er nu klar til at gå skridtet videre med udviklingen af skolerne i Ølstykke og Smørum efter lukningen af henholdsvis Toftehøjskolen og Søagerskolen.

Egedal Byråd har besluttet de fire scenarier, der skal arbejdes videre med på Hampelandskolen og Maglehøjskolen i Ølstykke samt Balsmoseskolen og Boesagerskolen i Smørum.

Formanden for Skoleudvalget Betina Hiligsøe (V) oplyste, at bygherrerådgiveren Arkitema har udarbejdet scenarierne på baggrund af de konkrete skolers beliggenhed og muligheder, pronoser for børnetallene og matriklernes størrelse, men hun understregede, at scenarierne ikke er udtryk for, hvordan det bliver 100 procent.

- Det er grovskitser, som vi kan bruge til at bede eksterne firmaer om at give deres tegninger og bud på, hvordan de fire skoler kan komme til at se ud, sagde hun, og understregede, at selv om der bliver en helt normal udbudsproces, så lægger byrådet op til konkret inddragelse af lokale kræfter,når løsningerne skal findes.

- Når byrådet i 2018 sagde A til at lukke to skoleafdelinger, så skal jeg på Skoleudvalgets vegne bede byrådet om at sige B, sagde Betina Hilligsøe, og det gjorde alle minus Helle Nielsen (R), der stemte imod, og Jens Skov (SF), der var fraværende.

Helle Nielsen stemte også imod i Kultur- og Erhvervsudvalget. Begrundelsen er, at hun kke finder det tilstrækkeligt belyst, hvilke interessenter og behov, ombygningerne skal imødekomme, og helt overordnet efterspørger en kultur- og fritidsstrategi med inddragelse af de brugere, der ogås bruger skolernes lokaler til forskellige former for fritidsaktiviteter.

- Jeg synes, det er en postgang for tidligt, sagde hun, men det forstod formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K) ikke helt.

Hun påpegede, at udvalget havde taget analysen af halkapaciteten til efterretning i juni, hvor udvalget fik at vide, at der blev arbejdet videre med det.

Desuden bemærkede hun, at formanden for Skoleudvalget også sidder i Kultur- og Erhvervsudvalget.

- Så vi kan spænde ben for hende, hvis hun får for meget fart på, sagde hun.

Bendt Tranekjær Rasmussen (LA) var også fuld af fortrøstning med hensyn til at få lagt det store puslespil, men selv om Helle Nielsen også ser frem til det arbejde stemte hun stadig imod med samme begrundelse som i udvalget.

På mødet godkendte byrådet også principprogrammet for kreative læringsmiljøer og multifunktionalitet, som er blevet til efter en længere borgerinddragelse, men igen understregede skoleudvalgsformanden, at det ikke er en checkliste, hvor alt bliver opfyldt, som det står.

- Vi vil komme til at stå i et hav beslutninger, hvor vi skal træffe valg og med fordel kan kigge i dette dokument, sagde Betina Hilligsøe.

Anne-Mie Højsted Johansen (S) glædede sig over, at byrådet havde sendt det i høring, og Niels Lindhardt Johansen (K) noterede også, at borgerinddragelsen var rigtig vigtig.