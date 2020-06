Ganløse Svømmebad ligger klar, og på mandag starter Ganløse Svømmeklub endelig sæsonen. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Grønt lys til foreningers aktiviteter

Egedal - 09. juni 2020 kl. 19:47 Af Annemette Ross Jensen

Efter næsten tre måneders nedlukning kunne Egedal Kommune mandag eftermiddag klokken 16 sende en mail ud til foreningerne om, at de kan genoptage indendørs foreningsaktiviteter fra i dag onsdag.

I hallerne bliver det dog uden adgang til omklædningsrum og badefaciliteter.

- Vi har gjort bygningerne klar, så de kan bruge spillefladerne fra onsdag, men omklædningsrummene har vi ikke åbnet for at begrænse kontaktfladerne, siger Sonya Pratt, der er leder af kommunens idrætsområde.

Genåbningen stiller krav til rengøringen, og af den grund bliver der også kun åbnet for aktiviteter på hverdage, men ikke i weekenden, hvor der ikke er rengøring normalt, fortæller hun.

Derudover bliver der stillet en masse krav til, hvordan træningen kan foregå, som foreningerne skal sætte sig ind i via deres forbund, inden de kan give medlemmerne lov til at genoptage aktiviteterne.

Genåbningen af foreningsaktiviteter fra onsdag gælder også i svømmehallerne og friluftsbadet, og her er der krav om, at omklædnings- og badefaciliteter skal åbne samtidig, så det gør de. Men foreløbig er det altså kun foreningerne med tider i vandet, der kan benytte sig af det, for kommunen arbejder stadig på at finde en model for offentlig svømning, som kan leve op til kravene om et begrænset antal mennesker i omklædningsrum og brusebade.

- Det er vi i gang med at finde ud af, siger Sonya Pratt, der håber, at kommunen kan åbne for offentlig svømning fra næste uge.

- Men folk kan holde øje på Facebook, siger hun.

Steffen Mattrup Lund-Hansen, der er formand for både Ganløse Svømmeklub og Ganløse Tri-Center glæder sig over, at sæsonen i Ganløse Friluftsbad nu kan komme i gang, selv om der tidligere var udsigt til, at det først kunne blive i fase 4 til august.

- Det er en kæmpesejr for svømningen, sige han.

Hvad svømmeklubben angår, så starter den dog først sæsonen mandag den 15. juni, så der bliver tid til at uddanne trænere og finde flere frivillige til at holde ekstra øje med børnene, så alle retningslinjer bliver overholdt.

- Det kan vi ikke nå til i morgen, sagde Steffen Mattrup Lund-Hansen tirsdag.

Han oplyser, at klubben p.t. er oppe på cirka halvdelen af de tilmeldinger, den plejer at være, men han håber, at udmeldingen om, at sæsonen går i gang, kan få flere til tasterne og melde sig til Ganløse Svømmeklubs aktiviteter.

Da Ganløse Tri-Centers medlemmer er voksne, så kunne de i princippet starte allerede onsdag, hvor klubben har træningstid, men i skrivende stund vides det ikke, om klubben kan nå at sætte gang i træningen med max 12 voksne i vandet ad gangen allerede onsdag.

- Vi er nødt til at splitte op i hold på 12 med tilmelding, forklarede formanden.