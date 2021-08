"Visionen bag kommuneplanen er at holde liv i vores byer og skabe trygge og grønne rammer for borgernes hverdag. Vi vil bygge tætte og levende byer op mod stationerne," siger udvalgsformand Ib Sørensen. Arkivfoto

Grønt lys fra byrådet: Kommuneplan sendt i høring

"Der er lavet et meget grundigt arbejde," siger borgmester Karsten Søndergaard om "Kommuneplan 2021", der skal vedtages til december efter et borgermøde den 21. september

Egedal - 26. august 2021 kl. 18:21 Kontakt redaktionen

Byrådet i Egedal Kommune kunne onsdag aften sende "Forslag til kommuneplan 2021" i høring frem til søndag den 24. oktober.

"Kommuneplan 2021 er vores forslag til, hvordan vi skaber verdens bedste hverdag for borgerne. Det danner grundlaget for en kommune, hvor man kan leve et godt og aktivt liv og hvor man nemt kan være en del i et fællesskab. Visionen bag kommuneplanen er at holde liv i vores byer og skabe trygge og grønne rammer for borgernes hverdag. Vi vil bygge tætte og levende byer op mod stationerne, så de udvikles som perler på en snor langs s-togs-linjen," fortæller Ib Sørensen (A), der er formand for Planudvalget i Egedal Kommune.

Også borgmester Karsten Søndergaard (V) glæder sig til det videre forløb.

"Der er lavet et meget grundigt arbejde forud for Forslag til Kommuneplan 2021. I foråret 2020 efterspurgte vi ideer og forslag hos borgerne og efterfølgende har vi haft en række politiske temadrøftelser og møder. Kommuneplanen skal jo være summen af vores visioner for den fysiske udvikling og det er også det, der gør, at den kan være en omfattende opgave at læse, for det er et digert værk. Men vi har arbejdet med at gøre den mere overskuelig at finde rundt i på en ny hjemmeside," siger Karsten Søndergaard.

Borgerne skal inddrages Egedal kommunes Byråd arbejder efter tre fokusområder, der alle er afspejlet i Forslag til kommuneplan 2021:

"Vi bruger naturen i hverdagen, vi skaber tryghed gennem nærvær og vi dyrker kultur og idræt i fællesskab," lyder det i de tre fokuspunkter.

Den endelige vedtagelse af "Kommuneplan 2021" forventes at være til december, men allerede tirsdag den 21. september fra klokken 18.00 til 20.30 på Egedal Rådhus er der borgermøde om planen.

"Vi vil gerne invitere til dialog med borgerne om både de store temaer i planen, og det der gælder for den enkelte borger i lokalområdet. På den måde håber jeg på, at alle der vil, har mulighed for at orientere sig i planen og komme til orde," siger borgmesteren. pressemeddelelse