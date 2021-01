Eric Steen Hansen har studeret og samlet laver i over 50 år, og i respekt for hans arbejde har en forskergruppe kaldt en slægt af laver for Erichansenii og en lavart i Grønland bærer navnet Caloplaca Erichansenia. Foto: Allan Nørregaard

Grønlandsk lav hedder Eric

En gruppe forskere fra Japan, Korea, Sverige, Ungarn og Ukraine har kaldt en lavslægt, der vokser i Grønland og Antarktis, for Erichansenii og en lavart i Grønland bærer navnet Caloplaca Erichansenia efter den danske lektor emeritus ved Statens Naturhistoriske Museum som en cadeaux til hans arbejde med laver gennem over 50 år.

Af Annemette Ross Jensen Når Eric Steen Hansen rejser fra Ganløse til Grønland for at studere laver, så kan han støde på både en slægt af laver og en lavart, der bærer hans navn.

