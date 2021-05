Det giver god mening at slå grøftekanterne, hvis man vil have flere planter og flere insekter til at trives. Foto: Egedal Kommune

Grøfter slås for at give plads flere planter og insekter

Tidlig slåning hjolder nemlig græs og brændenælder nede, så flere arter får en chance, og det er bedre for biodiversiteten end helt at lade være, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

- Vi har jo gang i projektet Vild Med Egedal, hvor vi arbejder på at fremme biodiversiteten på mange områder. Derfor kan det godt ske, at nogle borgere vil synes, at det virker mærkeligt, at vi nu slår grøftekanterne, men vi har en god grund. For med en tidlig slåning giver vi plads til urter og blomster, der ellers vil blive kvalt af græs og brændenælder, der lægger hurtigst fra start om foråret, forklarer formand for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesh (V) i den.