2900 husstande og virksomheder kan få gratis tilslutning til fibernet. Kortet er dog kun vejledende, så man skal ind på www.tdcnet.dk/fiber for at tjekke om en konkret adresse er omfattet af fiberudrulningen.

Gratis tilslutning til fibernet

- TDC NET har forbundet Danmark i 137 år, og vi ønsker at bygge fremtidens bedste digitale infrastruktur i Egedal Kommune. Fiber er fremtidens bredbånd, og vi ønsker at bidrage til et digitalt Danmark ved at bane vejen for lynhurtige internetforbindelser på fibernet, siger Henrik Leu Christiansen, leder af fiberudrulning hos TDC NET, i en pressemeddelelse.