Gratis introduktion til triatlon

Ganløse Tri-Center er gradvist startet op efter nedlukningen, og er nu klar med et tilbud til dem, der har leget med tanken om at komme i gang med en udfordrende træning, hvor man både svømmer, cykler og løber og sætter det sammen til triatlon.

I august starter et gratis introhold over otte uger, og torsdag den 30. juli klokken 19-21 inviterer den til en introaften, hvor man kan høre mere om tilbuddet. Introaftenen holdes i klublokalet på 1. sal i Ganløse Hallen, Vestergade 5B, 3660 Stenløse, og selve træningsforløbet starter tirsdag den 4. august.

»Alle træningspas (ét svømme, ét cykel og ét løbepas pr. uge) er med erfarne trænere, som udelukkende har fokus på deltagere i introforløbet. Vi har sammensat et meget dygtigt træner-team, som hver især er uddannet indenfor disciplinerne, og som er i stand til at give den bedste undervisning, motivation, support og rådgivning til deltagerne på holdet.«, oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Omdrejningspunktet for holdets aktiviteter er Ganløse Svømmebad. Herfra foregår omklædning, bad og træning samt sociale aktiviteter efter træningen. Man er også velkommen til kun at deltage nogle af dagene eller for eksempel kun til svømning, skriver klubben, der oplyser, at tilbuddet også gælder børn og unge fra 12 år.