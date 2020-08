Joachim Knop og Nikolaj Bentzon synger og spiller for til alsang på Egedal Rådhus.

Gratis alsang med Joachim Knop og Nikolaj Bentzon

»Vi synger os igennem den danske sangskats mange forgreninger; sange om årstider, fællesskab og fædreland er i centrum. Både kendte og mindre kendte klassikere, og ikke mindst sange, som har Nikolaj Bentzon i rollen som både komponist og tekstforfatter.«, skriver kommunen om arrangementet, som er blevet til i anledning af 75 året for Danmarks Befrielse.

Arrangementet er for både borgere og medarbejdere og gennemføres efter de gældende corona-retningslinjer for fællessangs-arrangementer med siddende publikum. Derfor er antallet af pladser begrænsede og interesserede skal bestille billetter på mail musikskolen@egekom.dk med ordet »Alsang« i emnefeltet. Der er maksimalt to billetter pr. person.