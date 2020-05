Gradvis normalisering af åbningstider for pasning

Formanden for Familieudvalget Carina Buurskov (V) slog på et ekstraordinære virtuelle byrådsmøde torsdag morgen fast, at den seneste tid med nedsat åbningstid og mange retningslinjer har været ny og svær for alle, men både i og omkring dagtilbuddene har der været arbejdet hårdt for at få det til at lykkes, og heldigvis har forældrene været klar med opbakning, samarbejde og forståelse for de fejl, der er sket.