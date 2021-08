Se billedserie SÅ tæt på. Emily Kristine Pedersen nåede lige at snuse til en andenplads. Foto: Toby Melville/Reuters/Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix

Golf-glæde i klubben i Smørum: Mærker tydelig OL-effekt

Flere piger vil spille golf efter at have set Emily og Nanna, fortæller direktør, der ser frem til at fejre de to medlemmer

Egedal - 10. august 2021 kl. 09:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Nok var det tårer og ærgrelse der prægede billedet lige efter de sidste slag var slået på golfbanen ved OL i Tokyo.

Med en delt femteplads til Emily Kristine Pedersen og en delt niendeplads til Nanna Koerstz Madsen blev der ikke hevet danske golf-medaljer hjem.

For de to spillere fra Smørum Golfklub fik følelserne frit løb, og på DR og i flere andre medier kunne se man billeder af en grædende Emily Kirstine Pedersen, der var meget tæt på at få bronzen i hus - og endda lige nåede at snuse til andenpladsen.

Men da skuffelsen og ærgrelsen havde lagt sig, var der alligevel meget at glæde sig over. Det fortalte begge spillere, og glæden deles af deres klub.

Gode rollemodeller "Det er jo utroligt flot, at klubben kunne levere to danske deltagere til OL. Så vi er meget stolte", siger Keld Østergaard Christensen, golfdirektør i Smørum Golfklub.

Interessen har naturligvis været massiv blandt klubbens medlemmer under OL i Tokyo, der fulgte stærkt interesserede med:

"Det har virkelig været et fantastisk samtaleemne", siger Keld Østergaard Christensen.

Også udenfor klubben har OL-kampene givet en mærkbar effekt:

"De to kvinder er jo vanvittigt gode rollemodeller. Så vi har mange piger fra 8-15 år, der gerne vil begynde at spille golf. Man kan godt tale lidt om en "Wozniacki-effekt", hvis man kan kalde det det", griner golfdirektøren.

Skal fejres Den store interesse blandt medlemmerne ville klubben gerne have brugt på et arrangement, hvor man samlede folk omkring skærmen.Men da det foregik om natten dansk tid, var det ikke muligt:

"Vi har jo restriktioner på restauranten, der ikke må holde åbent så sent", siger Keld Østergaard Christensen.

Klubben har efter OL prøvet at stable et arrangement på benene til ære for 25-årige Emily og 26-årige Nanna.

Men de to professionelle, seriøse sportskvinders program har ikke tilladt det.

Keld Østergaard Christensen fortæller, at de to skal videre til turneringer i Skotland, USA og i Østen.

"Så vi ser dem nok ikke før om to-tre måneder", siger han.

Skuer mod Paris Derudover skuer spillerne og klubben selvfølgelig tre år frem, til OL i Paris i 2024.

Emily Kristine Pedersen lader forstå, at hun vil gøre alt for at få chancen igen for at repræsentere Danmark. I klubben er optimismen stor:

"Her håber og tror vi på, at Nanna og Emily er med igen", siger Keld Østergaard Christensen.

Direktøren i Dansk Golf Union og olympisk teamchef for golfholdet, Morten Backhausen, mener at de danske golfkvinder kan være stolte over deres præstation.

"De har spillet super godt. Kigger vi på deres placering på verdensranglisten, er det her et fint resultat. Det skal de være tilfredse med. Men når de efter tredje runde ligger i toppen, så drømmer man selvfølgelig om mere", sagde han til DR.