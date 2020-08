Gokartkører på podiet

»Det lykkedes nemlig Jonathan at placere sig blandt de forreste i samtlige heats. Og det betyder, at han hiver en fantastisk tredjeplads hjem til Danmark. Det er en kæmpe magtpræstation, og vi er både glade og stolte. Det samme er Jonathan og med god grund, for det er allerførste gang, at Jonathan springer op på et internationalt podie. Så det her er stort.«, skriver Jonathans team i en nyhedsmail.