Gokartkører nummer fem efter finaleuheld

Gokartkører Jonathan Weywadt fra Smørum sluttede på en femteplads i FIA Karting Academy Trophy. Af et nyhedsbrev fra Jonathans team fremgår, at han ellers havde finaleheatet under kontrol og lå nummer to i den samlede stilling, men i et sving på fjerdesidste omgang blev han »hensynsløst torpederet af Furon-Castelain«, så hans styrestang knækkede og han mistede kontakt til sit venstre forhjul og måtte udgå af løbet.