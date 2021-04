Godt regnskab efter vanskeligt år

- Jeg kan stolt konstatere, at regnskabet viser, at vi i Egedal Kommune, i sammenligning med andre kommuner, har været rigtige dygtige til at opretholde vores normale drift på trods af nedlukninger og gradvise genåbninger. Det har været ambitionen hele vejen igennem, således at borgerne i Egedal Kommune mindst muligt har mærket til konsekvenserne af COVID-19, i forhold til den service vi har ydet under de særlige forhold, siger Egedals borgmester Karsten Søndergaard (V) i pressemeddelelsen.

- Jeg er glad for, at regnskabet viser, at vi kom godt gennem 2020, som har været et ekstraordinært vanskeligt og uforudsigeligt år. De økonomiske måltal viser samlet set et solidt resultat , som vedrører driftsbalance, kassebeholdning, serviceudgifter samt anlægsramme. Det betyder, at fundamentet er på plads for en god udvikling af Egedal i de kommende år, det glæder mig, siger Karsten Søndergaard.