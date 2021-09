Egedal-borgerne viste for nylig deres opbaknuing til sclerose-forskning. Over 10.000 kroner blev indsamlet.

Godt gået: Egedal samlede 10.264 kroner ind til sclerose-forskning

"Det flotte resultat er med til at give håb," siger lokal indsamlingsleder

Egedal - 24. september 2021 kl. 08:14 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Elleve lokale indsamlere gik søndag den 12. september fra dør til dør i Egedal for at samle penge ind til forskning i sclerose, som en del af Scleroseforeningens landsindsamling.

Og selv om det kun var tredje år i træk, at Scleroseforeningen samlede ind i hele landet, blev de mange frivillige mødt af opbakning og støtte, også i Egedal, hvor der blev indsamlet 10.264 kroner sammen.

"Hver en krone til forskning tæller i kampen mod sclerose, og det flotte resultat, der blev indsamlet i Egedal var ikke bare med til at sætte en ny indsamlingsrekord for scleroseindsamlingen. Det er i den grad også med til at give håb," siger den lokale indsamlingleder Gitte Arvidsen og fortsætter:

"Derfor vil jeg rigtig gerne sige tusind tak til alle, der har støttet Scleroseindsamlingen i Egedal. I skal vide, at I er med til at gøre en kæmpestor forskel. For I er med til at styrke forskningen, og forskning er eneste vej og eneste håb, hvis vi skal komme denne her sygdom til livs, som rammer alt for mange danskere".

Med til at sætte rekord I hele landet blev der indsamlet 5,8 millioner kroner, og dermed var Egedal med til at sætte en ny indsamlingsrekord på landsplan. Al overskuddet fra landsindsamlingen går til danske forskningsprojekter, der skal bidrage med ny viden om årsagerne til sclerose og bane vejen for bedre behandlingsformer for de 17.200 danskere, som lever med sygdommen.