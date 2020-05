Godkendt plan for Ung Egedal

Formanden for Skoleudvalget Betina Hilligsøe (V) oplyste, at byrådet én gang i hver byrådsperiode skal godkende ungdomssskoleplanen, og denne kommer først nu to et halvt år inde i perioden, fordi Ung Egedal flere gange fået stadig større ansvar med ikke bare fritidsundervisning i ungdomsskolen men også Åben Skole, Egedal Ungeindsats, 10. klasse center, SSP, Særligt Tilrettelagt Undervisning STU Egedal og de tre ungehuse Ungehuset Hampen, Ungehuset Smørum og Stengårdens Ungehus.