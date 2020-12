God dialog om at hente og bringe børn

Familieudvalget har fået dialogen om, hvordan aflevering og afhentning af børn i kommunens institutioner skal foregå, tilbage på sporet efter den ophedede debat om udvalgets beslutning den 8. oktober. Her besluttede et flertal i udvalget minus Lokallisten Ny Egedal, at forældrene fortsat skulle aflevere og hente deres poder ved indgangen lige som under Coronakrisen.

Reaktioner fra områdebestyrelser og forældre fik i første omgang udvalget til at love at revurdere beslutningen og gå i dialog med forældre og områdebestyrelser, og den dialog fortsatte i forbindelse med Familieudvalgets møde torsdag.

- Vi havde et supergodt dialogmøde med områdebestyrelser og ledere med en rigtig god dialog og rigtig god stemning, fortæller fungerende formand for Familieudvalget Rikke Mortensen (R). Hun bebuder, at det får konsekvenser for Familieudvalgets beslutning om at børnene skal afleveres og hentes ved indgangen.