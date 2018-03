- Vi har et stærkt fokus på, at Jobcentret skal behandle ansøgningerne meget hurtigt, så vi straks kan komme i gang med at tilrettelægge den indsats, der passer til borgeren, og som leder til et job, siger formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K). Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: God bundplacering til kommunen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

God bundplacering til kommunen

Egedal - 21. marts 2018 kl. 10:51 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For én gangs skyld kan Egedal Kommune glæde sig over en bundplacering i en opgørelse fra Danmarks Statistik. I en opgørelse over antallet af kontanthjælpsmodtagere pr. 1000 indbygggere i alderen 16-64 år i december 2017 ligger Egedal Kommune nemlig som nummer 98 ud af 98 kommuner med kun 18 ud af 1000 borgere på kontanthjælp.

Til sammenligning ligger nabokommunerne Allerød som nummer 96 med 20 kontanthjælpsmodtagere ud af 1000, Furesø som nummer 86 med 25 og Frederikssund som nummer 57 med 37, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Af en pressemeddelelse fra Egedal Kommune fremgår, at Jobcenter Egedal er tilfreds, men ikke overrasket over den flotte bundplacering, som blandt andet tilskrives, at Jobcentret står klar med råd og vejledning allerede første ledighedsdag.

- Vi har et stærkt fokus på, at Jobcentret skal behandle ansøgningerne meget hurtigt, så vi straks kan komme i gang med at tilrettelægge den indsats, der passer til borgeren, og som leder til et job, siger formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K) i pressemeddelelsen.