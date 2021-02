Søagerhusene skal bindes sammen af en social hovedgade, og åbner sig op mod både Smørum og det åbne land. Tegning: Generous Development

Glæder sig til Søagerhusene

Egedal - 02. februar 2021 kl. 05:43 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Egedal Byråd glæder sig til at følge og se den nye bydel med Søagerhusene på Søagerskolens grund i Smørum.

Det fremgik, da byrådet godkendte den udviklingsplan, som Generous Development har udarbejdet som grundlag for at sætte gang i arbejdet med at lave en lokalplan for området.

Formanden for Planudvalget Ib Sørensen (S) glædede sig over udviklingplanen, som er blevet til efter masser af dialog med borgerne.

- Man har løst opgaven med at lave en ny bydel, som både åbner sig ind mod Smørum, men også ud mod det åbne land, så det ikke bliver et lukket område, sagde han.

Nu bliver lokalplanarbejdet sat i gang, og så skal grunden også udbydes til salg.

- Så må vi se, hvem der bider på, men mon ikke Generous Development vil gøre det, sagde Ib Sørensen, der glædede sig over, at Søagerskolen i modsætning til andre skoler ikke er fyldt med PCB eller andre materialer, så for eksempel hallen kan genbruges til gavn for både beboere og andre udefra.

Jens Skov (SF) hilste lokalplanen velkommen, fordi den lægger op til muligheder for det omkringliggende område, som kan bruge hallen og også inviteres til at bruge andre faciliteter. Desuden er han glad for, at udviklingsplanen lægger op til blandet beboersammensætning og ejerforhold.

- Det er noget vi hilser posititv på i SF, at vi ikke bare får private udleningsejendomme eller parcelhuskvarterer, sagde Jens Skov, der også gerne ser andelsboliger og almindelige lejerforhold.

Niels Lindhardt Johansen (K) glædede sig over, at området ifølge udviklingsplanen skal »flyde med kærlighed«, og de konservative er også begejstrede for, at planen henviser til ni af FN's Verdensmål med særligt fokus på det 11. mål om bæredygtige byer og lokalsamfund. Det passer godt ind i den konservative tanke om generationsforpligtelsen om, at denne generation skal efterlade en bedre verden til den næste.

- Det bliver den første større plan, der konkret realiserer et projekt, der er er forankret i bæredygtighed i Egedals historie, sagde Niels Lindhardt Johansen, der glæder sig til at se lokalplanen.

Det gør borgmester Karsten Søndergaard (V) også.

- Jeg er sikker på, at det bliver et aktiv for hele området, sagde han.

ross