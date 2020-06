Glædeligt gensyn til sankthans

Siden Danmark blev lukket ned i marts, har DUI i Ølstykke ikke afholdt fysiske aktiviteter, så der var stor gensynsglæde, da det lykkedes at holde et lille sankthansarrangement ved DUI-hytten på Udlejrevej tirsdag aften.

Udover sankthansbål og en lille heks, blev der spillet rundbold og lavet snobrød og pølser over bålet, ligesom der var hjemmebagt kage til alle.

- Det var et glædeligt gensyn og dejligt, at vi lige kunne nå at ønske hinanden en rigtig god sommer på en ordentlig måde, fortæller Joachim Lærke Lyager fra DUI-Leg og Virkes bestyrelse.