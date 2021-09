Ledøje-Smørum Hundeklub bruger positiv indlæring på hundens præmisser. Foto: Mikkel Sinius Nielsen

Glad træning af rare familiehunde i 41 år

Egedal - 09. september 2021 kl. 05:59 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Hvis Coronapandemien ikke havde forpurret det, så kunne Ledøje-Smørum Hundeklub have fejret 40 års jubilæum sidste år. Men nu fejrer klubben, der er stiftet i 1980, i stedet 41 års jubilæum på lørdag den 11. september.

- Vi ville gerne have fejret det før sommerferien, men der var der stadig Corona, så for ikke at aflyse, har vi rykket det til september, fortæller klubbens formand gennem det seneste år Mikkel Sinius Nielsen.

Han oplyser, at klubben har 142 familiemedlemskaber, og klubben træner alle typer af familiehunde.

- Det specielle ved os er, at hundene får lov at løbe løs og lege sammen i et hjørne før og efter træning, men det kræver, at hundene kan finde ud af det, siger han.

Derfor er kamphunde i sagens natur ikke velkomne, og belært af erfaring, så må ejere af hunderacerne Staffordshireterrier og Carne Corso også finde et andet sted at træne end på Smørum Parkvej 2 ved Smørum. Men ellers er alle familiehunde velkomne.

- Vi træner gode, glade hunde med glad træning. Det hele foregår på hundens præmisser med positiv indlæring og gode oplevelser, siger formanden for klubben, der gør meget ud af at uddanne sine trænere med trænerkurser, der kan tage op til et år.

Klubben har for nuværende 15 trænere og 23 forskellige hold i sæsonen - lige fra hvalpetræning og fortsættere til agility, rally og nosework (næsearbejde, red.). Men alle hold er fuldt bookede.

- Vi bliver desværre nødt til at aflyse kursister, fordi der er så stor tilslutning. Vi er ved at uddanne nye trænere, men det tager tid, siger Mikkel Sinius Nielsen.

- De går som føl i et år, og kommer på trænerkursus, og så begynder de at træne hold, når de har noget erfaring, og synes, at det er det, de gerne vil, forklarer han.

Jubilæet fejres på lørdag med fælles træning fra klokken 10 til 11.

Derefter vil den nuværende formand holde tale og fortælle om klubben her og nu, den tidligere formand og mangeårige medlem Ib Johansen vil fortælle om klubbens historie, og der vil også være tale ved næstformanden i Egedal Idræts Fællesskab, EIF, Dan Haugbøl.