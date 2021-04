Borgmester Karsten Søndergaard (V) er glad og lettet over, at Frederikssundsmotorvejen er med i regeringens udspil til en ny infrastruktur. Foto: Egedal Kommune

Glad og lettet borgmester om motorvej: - Det får en kæmpebetydning i al fremtid

Regeringens pressemøde om sit udspil »Danmark fremad - Infrastrukturplan 2035« med Frederikssundsmotorvejens 3. etape fra Tværvej til Frederikssund øverst på listen over »Veje, der binder landet sammen«, blev en god oplevelse for Egedals borgmester Karsten Søndergaard (V).

Han peger på, at der er gået 12 år, siden anlægsloven blev vedtaget, men at ønsket om en motorvej er meget ældre og går op til 60 år tilbage.

- Jeg tror, de færreste kan forestille sig, hvad det får at betydning for borgere og erhverv i Egedal Kommune og længere nordpå, men hvis jeg bare tager Egedal, så vil det få en kæmpebetydning i al fremtid for udviklingen af kommunen både for boliger og erhverv, siger han.