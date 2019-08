Giv Movia ideer til transport

- For borgerne er det vigtigt at kunne vælge frit, hvor man vil bo og arbejde - også uden at være afhængig af en bil. Virksomhederne er afhængige af, at kunne tiltrække god arbejdskraft. Og kommunerne har brug for løsninger, når bus og tog ikke rækker hele vejen til havelågen. Som mobilitetsselskab er det vores opgave i Movia at sikre, at borgerne kan bruge kollektiv transport sammen med for eksempel plustur, nabosamkørsel eller blafferstop. Det betyder for eksempel, at vi også skal hjælpe med at få nye løsninger op at stå, fastslår kommunikationsdirektør Camilla Struckmann i en pressemeddelelse om mødet.