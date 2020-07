Gin-tyv blev indhentet på S-togsstation

En 39-årig butikstyv forsøgte søndag at stjæle fem flasker gin i Føtex i Egedal by, og da han blev tilbageholdt af en medarbejder, vristede han sig fri, men blev siden indhentet på en ærliggende S-togsstation, oplyser Nordsjællands Politi.

Klokken 13.58 anmeldte personalet fra Føtex, at de stod med butikstyven, der havde forsøgt at stjæle fem flasker gin.

En medarbejder havde set butikstyven krydse kasselinjen med en indkøbspose med fem flasker gin i uden at have scannet varerne ind. Medarbejderen standsede manden, som fik vredet sig fri og løb fra stedet.

På grund af butikstyvens manglende vilje til at samarbejde blev en patrulje sendt til stedet, hvor en 39-årig mand fra Falster blev sigtet for butikstyveri, skriver politiet i et udtræk fra døgnrapporten.