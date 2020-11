Genvalgt som Radikal spidskandidat for tredje gang

- Det er utrolig dejligt med den store opbakning fra mit bagland. Jeg glæder mig rigtigt meget til at forsætte rejsen, udtaler Rikke Mortensen i pressemeddelsen, og formand for Radikale Venstre i Egedal Bent Hollund er også glad.

- Vi er meget glade for, at Rikke vil stille op til en periode mere - især med det gode resultat, som vi fik sidste gang. Desuden er der stadig mange projekter, som vi skal have set på i Egedal, og det er vigtigt med erfaring og kontinuitet, siger Bent Hollund.

- Vi vil arbejde for gladere og mere nysgerrige børn igennem lavere klassekvotienter og kvalitet I vores dagtilbud. Vi vil kæmpe for et stærkere Egedal, et Egedal hvor vi går I dialog med vores borgere om såvel politikudvikling som i den kommunale forvaltning og meget mere, udtaler Bent Hollund.