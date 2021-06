Generous Developments ejer Anette Krarup (med rødt hår og sort kjole) håber, det lykkes at lande en visionær plan, som ikke generer naboerne, og som udviklingsselskabet kan se sig selv i. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Generous vil tilpasse planen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Generous vil tilpasse planen

Egedal - 08. juni 2021 kl. 05:30 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Ejeren af Generous Development Anette Krarup forventer, at den endelige lokalplan 64 med tilhørende kommuneplantillæg 09 for Søagerskolegrunden i Smørum kommer til at se anderledes ud, når byrådet skal vedtage den.

- Både politikerne og jeg er jo enige om, at vi er nødt til at lytte, siger hun i en kommentar dagen efter Generous Developments borgermøde på Søagerskolen søndag eftermiddag, hvor over 100 borgere i to hold havde meldt deres ankomst.

Lige som på det digitale borgermøde blev byrådspolitikere og repræsentanter fra udviklingsselskabet mødt med protester imod et byggeri i tre etager i op til 12 meters højde og en bebyggelsesprocent på 50, så det overraskede ikke Anette Krarup.

- Det gik jo som forventet, men det overraskede mig, at der var så mange misforståelser, og det giver stof til eftertanke, siger hun.

Byggeriet i tre etager består således af stue, 1. og 2. sal, og selv om lokalplanforslaget åbner op for tre etager flere steder end i den udviklingsplan, Generous Deve- lopment har lagt frem, så er det ikke selskabets intention at bygge i tre etager alle steder.

Så Anette Krarup mener, at nogle misforståelser kunne have været undgået, hvis lokalplanforslaget ikke havde været en plan med videre rammer end den udviklingsplan, udviklingsselskabet har præsenteret for borgerne og talt med naboerne om.

- Hvis vi havde lagt vores plan ind som bilag, havde de været mere trygge, mener Anette Krarup, der også peger på, at frygten for indkig og skyggevirkninger nok er større end problemet, når først bebyggelsen er der.

- Hvis man selv sidder et sted, hvor solen skinner, så vil beboerne i bebyggelsen sidde på den modsatte side, hvor solen skinner for dem, forklarer hun.

Men det ændrer ikke ved, at hun har stor respekt for de nuværende beboeres mening og derfor vil Generous Development også prøve at tilpasse den endelige plan efter det.

- Det kan være, vi rykker rundt på nogle tre etagers blokke og lægger dem et andet sted, eller at vi lægger dem med beplantning imellem. Det kan også være, at vi skal arbejde med fladt tag, så det ikke bliver så højt, siger Anette Krarup.

Hun peger på, at udviklingsselskabet allerede har brugt penge, tid og kræfter på projektet, og selv om det er en kalkuleret risiko, at det kan ende med, at Generous Development ikke får lov at realisere Søagerhusene, så håber hun, at det lykkes at lande en visionær plan, som ikke generer naboerne, og som udviklingsselskabet kan se sig selv i.

- Vi vil faktisk gerne gøre noget godt og lave et superfedt projekt, siger hun.

relaterede artikler