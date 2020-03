Så er genbrugsstationerne i Egedal Kommune igen åbne for private, men de opfordres til kun at bruge dem med omtanke, og når det er nødvendigt. Foto: Allan Nørregaard

Genbrugsstationerne er åbne for private igen

For at mindske risiko for smittespredning og undgå lange køer ved genbrugsstationerne anbefaler Vestforbrænding, som driver kommunens pladser, at man kun kører på genbrugsstationen, hvis det er absolut nødvendigt.