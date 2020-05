Den gamle Ølstykke Hal på Tranekærvej får selskab af en ny, der efter planen skal stå klar til brug i december 2022. Foto:

Gave til 10 millioner sætter gang i ny hal

Egedal - 28. maj 2020 kl. 21:17 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enigt byråd nikkede onsdag aften ja til at frigive 16.3 millioner kroner til en ny hal i Ølstykke. I samme åndedrag sagde byrådet ja til at modtage en gave på 10 milioner kroner fra private borgere med interesser i HØJ Håndbold, og det glædede formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K).

Hun påpegede, at byrådet i sin investeringsplan havde aftalt, at der skulle sælges jord for 106 millioner korner, før den nye hal kunne komme på tale, og da der er enormt pres på kommunens faciliteter på især sportsområdet, har hun til tider syntes, det gik for langsomt. Men med solgt jord for 109 millioner kroner, kan det nu lade sig gøre at finde de 6,3 millioner kommunale kroner, der også skal til, så hallen kan blive til virkelighed.

- En masse solgt jord, og en masse byfornyelse, en masse nye borgere til Egedal, er samtidig lig med at hallen i Ølstykke bliver en realitet. What's not to like, sagde formanden, der er pavestolt over, at Egedal har borgere, der har lyst til at investere i kommunen, når den ikke selv har haft råd til at sikre fritidskvadratmeter nok.

- Så er det da fantastisk, at vi flere steder i kommunen over tid har oplevet en lyst til at give kommunen en gave, så sportsfaciliteterne kan udvikles, sagde hun, inden hun sammen med resten af Kultur- og Erhvervsudvalget og byrådet sagde:

- Sæt i gang. Det betyder, at der nu skal udarbejdes en lokalplan, og formanden for Planudvalget Ib Sørensen (S) slog fast, at byrådet er enige om, at kigge på hele området, når kommunen nu skal i gang med at lave den nye hal.