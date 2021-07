Ganløserevyen i appel: - Lad dog kulturen leve

Når skuespillerne går på scenen i Ganløserevyen, så skal halvdelen af salen rømmes, fordi der er forskellige regler for restauranter og kulturarrangementer. Det vækker kritik.

Egedal - 08. juli 2021 kl. 10:21 Af Radio4 Kontakt redaktionen

Det er ikke fair, og det giver ikke mening. Sådan lyder det fra henholdsvis restauratør Kenneth Funch Molander fra Ganløse Kro og folketingsmedlem Per Larsen, der er sundhedsordfører for De Konservative til den situation, der hver aften i revysæsonen udspiller sig på kroen.

I følge krav og restriktioner i forhold til Covid-19, så må der sidde 150 spisende gæster i kroens sal, men når revyen går i gang, så træder et andet sæt regler i kraft, og så må der kun sidde 77 personer.

- Det er grotesk. Kl. 18.30 sidder gæsterne ved tre langborde, side ved side og næse mod næse og spiser i to timer, men når vi tænder lyset, skuespillerne går på scenen og gæsterne vender sig om med næsen i samme retning mod scenen, så træder afstands- og kvadratmeterkrav i kraft, fordi det er scenekunst. Det er simpelthen ikke fair, siger Kenneth Funch Molander.

Han synes, at den uretfærdige situation bliver understreget endnu tydeligere, når man samtidig kan se danskerne slå sig løs til de mange fodboldfester. - Hvor er den politiske vilje til at lade kulturen leve, spørger restauratøren.

Fortvivlede medlemmer søger rådgivning Samme spørgsmål rejser sig fra restauratørernes brancheforeningen Horesta. - Vi har mange, der ringer fortvivlede ind til os for at få reglerne forklaret. Der er brug for at vi får forsimplet reglerne, så både vores medlemmer og gæsterne kan forstå dem, og det letteste ville være helt at afskaffe dem især for arrangementer under 500 personer, siger Kristian Nørgaard, der er politisk chefkonsulent i Horesta.

K: Afskaf restriktionerne Argumenterne får da også opbakning fra folketingsmedlem og sundhedsordfører Per Larsen (K).

- Det giver ikke særlig god mening, og det står ministeren frit for at afskaffe restriktionerne, så der er noger paritet. Vi står et rigtig godt sted, hvor selv de mest skeptiske virologer er blevet rimelig optimistiske i forhold til, at vi har så få indlagte på vores hospitaler, så nu er tiden inde til at få fjernet de her restriktioner. Covid-19 er efterhånden at betragte som en ganske almindelig smitsom sygdom, der ikke har så store konsekvenser for befolkningen, så lad os nu se at komme videre, siger Per Larsen, der samtidig erkender, at kulturens og også kirkernes vilkår nok er blevet glemt i genåbningsforhandlingerne.

- Vi gik ind til de forhandlinger med et forslag om kun at lave restriktioner, der hvor det var bydende nødvendigt for at holde pandemi nede, men man forhandlingerne er typisk pressede, og man forhandler til langt ud på natten, fordi alle partier er med, og der er vidt forskellige holdinger til, hvad der skal foregå. Når nogle partier trækker i den anden retning, så kan der godt være nogle ting, vi ikke har været opmærksomme på i den proces, for det her giver slet slet ikke mening, siger han og fortsætter: - Det kan jo ikke forklares, at man skal smide halvedeln af gæsterne ud, så jeg kan kun opfordre til, at vi får de restriktioner ophævet.

