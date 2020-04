Ganløse Kros revy hænger i et vacuum

- Vi aner det jo ikke, siger Kenneth Molander, og peger på, at hele revybranchen venter på statsministerens definition af, hvad større forsamlinger er efter den 10. maj. Umiddelbart mener han ikke, at tusindvis af mennesker på en festival, hvor folk står i køer og ligger tæt i telte kan sammenlignes med en revy, selv om man også sidder tæt der.

- Der er ikke økonomi i at lave revy for 49, siger Kenneth, der også godt kan frygte, at revypublikummet, der typisk er ude over den første ungdom, måske slet ikke tør gå til revy i juni.