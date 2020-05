Ganløse Kro klar til genåbning

Da vejledningen for genåbningen først kom torsdag i denne uge, så har der været usikkerhed om det kunne betale sig for kroen at åbne, og derfor kører den med et reduceret menukort i den første tid, indtil der er fyldt helt op med friske varer, og alt personale er kaldt ind igen, fremgår det.