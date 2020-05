Der bliver ingen revyløjer på Ganløse Kro i 2020. Med tungt hjerte har kroejerne besluttet at aflyse revyen på grund af Corona. Foto: Niels-Steen Andersen

Ganløse Kro aflyser revyen på grund af Corona

Egedal - 06. maj 2020

Af Annemette Ross Jensen

Dette års udgave af Ganløse Revyen bliver aflyst på grund af Corona. Det har kroejerne Jan Bergmann og Kenneth Funch Molander sammen med revyholdet besluttet sig for, oplyser de i en pressemeddelelse.

- Vi er så kede af det, og det er så uendelig trist. Vi har sådan glædet os til at give borgerne i Ganløse by, Egedal Kommune og folk fra resten af Sjælland en grundig omgang grin. Det er umådelig trist, specielt også fordi støtten til vores lille lokale revy i år er endnu større end sidste år, men vi tør simpelthen ikke, siger Kenneth Funch Molander.

Sammen med Jan Bergmann skulle han have stået i døren og budt omkring 200 revygæster velkommen til premieren søndag den 14. juni, men sådan bliver det altså ikke.

- Hele situationen angående Corona gør simpelthen, at det ikke er forsvarligt. Vi vil ikke udsætte hverken revyholdet eller gæsterne for den risiko, der er forbundet med at gennemføre årets revy, og det vigtigste er altså medarbejdernes og gæsternes sikkerhed. Samtidig er der stadig en meget stor uvished om, hvor mange personer der må forsamles. Bliver det sat op til 50 personer eller 100 personer, eller kommer vi helt op på 500 personer fra 11. maj - vi ved det ikke. Samtidig med det siger myndighederne, at antallet kan blive ændret løbende. Det gør det alt for usikkert for os,, fortæller siger Kenneth Funch Molander.

De to kroejere lægger ikke skjul på, at det har været en særdeles svær beslutning at træffe.

- Vi er kede af at skuffe vores revygæster og så sandelig også vores samarbejdspartnere. Disse fantastiske samarbejdspartnere, der har hjulpet os og gjort det muligt at skabe en revy, der bliver talt om i hele Danmark, siger Jan Bergmann i pressemeddelelsen.

De gæster, der allerede har købt billetter til årets revy, vil de komne dage få tilsendt et elektronisk gavekort til Ganløse Kro's billetsystem.

- Dermed sikrer vi, at vores gæster også kan bruge deres tilgodehavende på andre arrangementer., siger Kenneth Molander, der benytter lejligheden til at rette en meget stor tak til dem, der støtter kroen i denne Corona-krise.

- Vi er så ydmyge og taknemmelige over, at så mange gæster støtter op omkring Ganløse Kro ved at benytte vores Take Away og håber, at lige så mange gæster vil støtte op omkring Ganløse Revyen ved at bibeholde deres gavekort og ikke bede om at få deres penge refunderet, slutter Kenneth Funch Molander.

Kroejerne oplyser, at planlægningen af Ganløse Revy 2021 er allerede i fuld gang.