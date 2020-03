Selv om Egedal Bibliotekerne er fysisk lukkede og tomme, er der stadig mulighed for at finde bøger og andre materialer på de virtuelle hylder. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Gå på biblioteket hjemmefra Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gå på biblioteket hjemmefra

Egedal - 25. marts 2020 kl. 11:45 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om Egedal Bibliotekerne er lukkede på grund af Corona-krisen, så er der stadig mulighed for at blive underholdt via bibliotekernes virtuelle hylder.

På Filmstriben.dk, der blandt andet har mange børnefilm og dokumentarfilm, er der nu mulighed for at låne fem film om måneden på sit bibliotekslogin. Samtidig har bibliotekerne hævet muligheden for at låne e-bøger og netlydbøger til fem udlån om måneden, oplyser Egedal Kommune.

Der er også mulighed for at stille spørgsmål til bibliotekarerne, som sidder klar til at hjælpe med informationssøgning og vejledning i online materialer og databaser Det kan man gøre ved at skrive sit spørgsmål til Olstykke.Bibliotek@egekom.dk eller Smorum.Bibliotek@egekom.dk, der vil svare hurtigst muligt. Dog ikke på spørgsmål om reserveringer, afleveringer, fornyelser eller lånerstatus.

Endelig er der som en særlig service i disse Corona-tider adgang til Infomedias enorme artikelsamling hjemmefra. Her kan du læse avisartikler og artikler fra tidsskrifter helt tilbage fra 1990.