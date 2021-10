Fremover kan borgerne søge om at gå med metaldetektor på kommunens jord ved Egedal By/Maglevad (billedet) eller ved Dyvelåsen i Smørum. Foto: Annemette Jensen Foto: Annemette Jensen

Gå med metaldetektor på kommunal jord

Egedal - 07. oktober 2021 kl. 20:15

Kultur- og erhvervsudvalget har besluttet at give borgere mulighed for at bruge metaldetektor på to udvalgte matrikler, der er ejet af Egedal Kommune.

Fremover kan de gøre det ved Egedal By/Maglevad eller ved Dyvelåsen i Smørum. Det kræver dog, at man søger om det via kommunens hjemmeside

- Vi er glade for at kunne imødekomme et stort ønske fra borgere, der gerne vil gå med metaldetektor. I løbet af corona-tiden har vi oplevet mange henvendelser fra borgere, der gerne vil benytte naturen mere og hobbyen med metaldetektor er blevet meget populær. Den store guldskat på over et kilo fra Jelling har sikkert også inspireret mange. Men vi giver ingen garanti, for at man finder noget, udtaler formanden for Kultur- og erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K).

Men hvis man finder noget, skal eventuelle fund indleveres til det relevante arkæologiske museum, som i Egedal Kommunes tilfælde er ROMU, Roskilde Museum.

Tirsdag den 26. oktober klokken 19 vil der være mulighed for at høre nærmere om reglerne for at gå med metaldetektor på et møde på Egedal Rådhus. Det er arrangeret i samarbejde med Egedal Arkiver og Museum.

"Her vil erfarne detektorfolk fortælle om at gå med detektor og give inspiration til nye, og måske kan det blive starten på et detektornetværk i Egedal.", skriver kommunen.