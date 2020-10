Gå en tur med S-kandidater

De vil begge gerne lære både lokalområderne og borgerne i Egedal bedre at kende, og høre, hvad der fylder for dem og optager dem i deres lokalområde. Derfor vil de gå ture i Egedals lokalområder det næste år, og interesserede borgere er velkomne til at gå med.

- Når man går ture giver det ofte anledning til at få en god snak på en mere uformel måde, end når man mødes til for eksempel et vælgermøde. Dertil giver gåturene os en mulighed for at se vores lokalområder i Egedal ud fra den vinkel, som optager de borgere, der bor i eller bruger området, siger Matilde Powers i en pressemeddelelse.