Fuldt hus til gymnastik

»Kejseren i al sin vælde smed under stor jubel kåben, mens kulde og alvor flygtigt sneg sig ind i form af Den lille pige med svovlstikkerne. Hun dansede sig i døden, da det ikke lykkedes hende at få afsat sine varer. Temperaturen steg dog betragteligt igen, da zumbadanserne iført leopardprint kastede sig ud i en fyrig Tarzan-dans. Sebastians velkendte tema til Hodja fra Pjort ledsagede de allermindste i deres lege med skatte og flyvende tæpper, og prinsesserne på ærterne kunne både danse og hoppe på alle de tykke madrasser. Fra Aristocats kom en flok søde og adrætte killinger, der stod på spring for at vise deres evner indenfor både akrobatik og de mere graciøse bevægelser. H C Andersen og kattemor Duchess ville være stolt, hvis de havde været i Ganløse Hallen den lørdag.«, fremgår det.