Fuld mand forulempede piger i toget

- Manden var fuld, men volden bestod i, at han havde skubbet til at par stykker. Derudover havde han forulempet nogle piger og ikke taget et nej for et nej. Der var dog ingen af de tilstedeværende, der ønskede at anmelde manden for noget. Derfor tog vi ham ud, så toget kunne køre, hvorefter vi tog en lille snak med ham, fortæller Jan Hedager, vagtchef ved Nordsjællands Politi, til Frederiksborg Amts Avis.