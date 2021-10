Fugleskydning med mere

Kokken 10 kommer formand for Kultur og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K), og klipper snoren over til en gave fra fugleskydningsselskabet. Det er et lindetræ, der er plantet midt på gårdspladsen ved Græstedgård, hvor Ølstykke Fugleskydningsselskab vil være vært med et glas bobler eller en øl eller vand, og alle er velkomne.

- Vi vil lade de store fløjdøre til salen stå åbne, så man har mulighed for at se, hvordan fugleskydningen afholdes. Vi kan desværre ikke lukke folk ind i salen under skydningen, grundet vores tilladelse fra politiet og vores forsikring, men alle aktiviteter kan ses fra fløjdørene, fortæller Peter Roschmann, der kalder det en glimrende mulighed for, at se, hvad der sker i fugleskydningsselskabet, som er for alle.