En del har ikke fået tømt skraldespand som normalt. Især i Ølstykke, og det skyldes sneen. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Frustrerede borgere har ikke fået tømt skraldespanden

Egedal - 13. januar 2021 kl. 09:26 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Flere borgere har henvendt sig til Egedal Kommune, da de ikke har fået tømt deres skraldespand. Derfor melder kommunen nu ud, at alt er som det skal være, men at der kan opstå udfordringer når vejret driller.

Selv om flere borgere har oplevet, at de ikke har fået hentet skrald, oplyser Egedal Kommune, at der ikke er ændret på selve tømmefrekvensen, som stadig er hver 14. dag.

- Men det er korrekt, at der var adresser der ikke blev tømt som planlagt i uge 1 grundet snevejr. Det var specielt i Ølstykke, hvor der var et større område omkring Kildesøen, der ikke blev tømt, da veje og stier ikke var ryddet for sne. Veje og stierne i dette område er private, hvor rydningspligten ligger hos borger og foreninger. Dette gælder også i stjernetegnskvartererne, siger Ingela Karlsson, centerchef for Teknik og Miljø.

Renovatøren sendte alligevel en ekstra bil ud og tømte i området omkring Kildesøen fredag den 8. januar, til de adresser der var meldt ind. Der blev også sendt en ekstra bil ud i går eftermiddag den 11. januar til stjernetegnskvarterene og området omkring Kildesøen. Nu er renovatøren og kommunen ved at gennemgå de resterende knap 200 indmeldinger i systemet.

Snerydning

Snerydningen på de offentlige veje foregår efter en prioriteret rækkefølge i henhold til det gældende vinterregulativ. Det betyder, at de små boligveje ikke altid når at blive ryddet, den dag som sneen falder. Det kan betyde, at borgeren ikke får tømt sit affald før næste ordinære tømning - også selvom borgeren har ryddet eget fortov.

På grund af de mange henvendelser om manglende tømning, har renovatøren udfordringer med at få besvaret indmeldinger fra uge 1, hvilket så har betydet endnu flere indmeldinger. Men hvis borgerne har meldt ind for manglende tømning i uge 1, behøver man ikke at melde ind igen, lyder meldingen fra Egedal Kommune.

- Vi har indkaldt til møde med renovatøren i morgen onsdag, hvor et af emnerne blandt andet er affaldsindsamlingen for resten af vinteren, siger Ingela Karlsson.