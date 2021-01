Artiklen: Frontalt sammenstød mellem to biler

Frontalt sammenstød mellem to biler

En 61-årig kvinde fra Ølstykke måtte en tur på skadestuen til behandling for mindre skader efter et sammenstød mellem to biler på Frederikssundsvej ved Søsumvej i Stenløse mandag eftermiddag omkring klokken 15.43.