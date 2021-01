Se billedserie Pædagogerne Kamilla Lieberkind og Charlotte Sørensen holder den digitale dør åben for medlemmerne af Fritidsklubben Hampen i Ølstykke.

Fritidsklubben Hampen åbner digital dør for børnene

Fysisk samvær med andre er begrænset under corona. Derfor møder børn og unge i Fritidsklubben Hampen for øjeblikket hinanden og deres pædagoger via skærmen - online

Egedal - 17. januar 2021 kl. 07:50 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen

Den første uge i januar åbnede Fritidsklubben Hampen igen. Ikke fysisk på Hampelandsvej 7 i Ølstykke, men virtuelt, hvor børnene kan logge sig på via et link.

"Vi har åbent mellem 14.30 og 16.00 og laver forskellige aktiviteter som banko, Kahoot! og computerspillet Among Us. Det kan også være, at vi bager eller bare mødes for at snakke," siger Kamilla Lieberkind, som er en af fritidsklubbens faste pædagoger.

Klubben har 330 medlemmer fra 4. til 7. klasse, og hver dag har elever logget sig ind og været i fritidsklub online. Det er ikke de samme, der er på hver dag, og antallet varierer. Men pædagogerne fornemmer, at det er et kærkomment afbræk oveni online-skolegangen, som ikke er frivillig.

Link til forældre "Vi begyndte på det allerede i foråret, da samfundet første gang blev lukket ned. Dengang var det bl.a. de nye elever fra 3. klasserne, der brugte online-muligheden til at lære os at kende, inden de skulle starte i klubben for alvor. Det gjorde, at de kendte os, da de mødte op fysisk," siger pædagog Charlotte Sørensen.

Online-klubben lukkede ned hen over sommeren, men begyndte igen lige før jul.

"Vi har sendt linket ud via mail eller sms til forældrene, så vi har styr på, hvem der logger på. Man behøver ikke meddele på forhånd, om man deltager. Man kommer, hvis man har tid eller lyst," siger Charlotte Sørensen.

Hun og Kamilla Lieberkind lægger vægt på at skabe relationer og styrke fællesskabet mellem børnene og mellem dem og de voksne i klubben. Det er svært, når man ikke må mødes fysisk, men Hampen Online kan børnene få et tiltrængt frikvarter.

"Mange sidder hjemme og har fjernundervisning frem til kl. 14.00. I vores optik er fritidslivet en stor og vigtig del af børnenes liv. Det højner relationer og trivsel og skaber de bånd mellem børnene og os, som også vil være der, når vi forhåbentlig snart vender tilbage til hverdagen," siger Kamilla Lieberkind.

"F.eks. var der børn, der kunne huske mig fra, at vi havde bagt sammen online, da de begyndte i klubben efter sommerferien. Det betyder, at man har noget at snakke om, når man senere ses fysisk."

Online og hjemmebane Børnene har brug for voksenkontakt i en coronatid, mener pædagogerne.

"Der er børn, som føler sig ensomme, men som kan føle nærvær og fællesskab i klubben. I de digitale rammer giver vi dem mulighed for at snakke, så vi kan lave noget af det trivselsarbejde, vi normalt laver i klubben," siger Charlotte Sørensen.

De to pædagoger er ikke i tvivl om, at børnene savner hverdagen og det fysiske møde. Men heldigvis er de på hjemmebane online.

"De fleste børn er ret gode til alt, hvad der er digitalt, og vi oplever, at de er rigtig glade for at mødes online. Det giver en følelse af, at ting stadig er, som de plejer," siger Kamilla Lieberkind.