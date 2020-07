Freya skal have fart på

Freya Normann kører med i en afdeling om det svenske mesterskab for at vænne sig til sit nye monster af en gokart.

Egedal - 09. juli 2020 kl. 06:55 Af Jeppe Lodberg

Klokken 06.30 i morges var der planmæssig afgang fra privaten i Ølstykke. Far Mads, storebror Fillip og 12-årige Freya Normann satte sig med små øjne til rette i familiens lille varevogn for i første omgang at skifte til den store kassevogn, som de havde brugt det meste af onsdag aften på at pakke i den lejede garage i Ølstykkes udkant.

Pakke med go-kart, alskens reservedele og udstyr samt soveposer - klar til at futte til svenske Kristiansstad, hvor Freya Normann er tilmeldt en afdeling af den svenske mesterskabsserie.

Det er første gang Freya skal køre udenfor landets grænser, og det er heller ikke langt fra, at det er første gang, at hun skal sætte sig til rette i kart'en med 3-tallet foran rattet og en topfart på lige omkring 120 kilometer i timen.

Hun er vant til at køre en Rotax Mini, der kan nå op på 90 km/t med fuld pedal, og fader Mads Normann kan forsikre om, at der er endog meget stor forskel:

- Det svarer lidt til, at du plejer at køre varevogn, og så bliver du proppet ind i en Ferrari, siger han og Freya nikker:

- Jeg nåede at få kørt ét løb i den i sidste sæson - og det gik lidt hurtigt. Jeg tænkte bare »wow, det er svært det her«, men det er okay nu, forsikrer hun, der først i sidste weekend fik endnu en chance for at prøve kræfter med de nogle flere hestekræfter, da turen gik til, hvad familien Normann troede var et prøveløb i Rødby.

Freya foran nogle af sine mange pokaler. Foto: Jeppe Lodberg



- Men det blev lavet om til et rigtigt løb, og så skulle vi køre med nye dæk - og så var der ikke råd til hotel. Så vi sov i varebilen, smiler Mads Normann, der lige netop har fået rettet rygstykkerne ud, mens sønnike Fillip kan berette om en helt igennem møgweekend:

Dels skiftede vejret konstant mellem voldsom regn og sol, og da det er ham og far, der skruer for Freya, var der dømt overarbejde for det lille team. Dels var der vist et hul i hans luftmadras så den krøllede sammen om ørerne på ham, da han endelig kunne gå til ro i tørvejr og under en ikke ganske lydsvag vindmølle.

Men det er Fillips egen »skyld«, for det var ham, der for otte år siden indførte motorsport i familien, da han begyndte at køre indendørs gokart i Ballerup, og så blev lillesøster slæbt med, når mor skulle med ud og heppe, mens far skulle agere mekaniker.

- Jeg prøvede det et par gange, og jeg syntes vist bare, at det var sjovt, og at det gik hurtigt, så jeg begyndte at køre indendørs, da Fillip begyndte at køre udendørs. Det gør vi så begge to nu, fortæller den 12-årige lillesøster, der som sin meget snart 16-årige brormand er medlem af ASK Hedeland ved Roskilde.

Storebror Fillip og far Mads slæber.



- Jeg ved ikke, om jeg er specielt god til det, men jeg vil altid vinde, og min plan for fremtiden er at vinde et eller andet. Jeg ved ikke lige hvad, men et af CIK-løbene kunne det være rigtigt fedt at komme på skamlen ved, siger Freya Normann.

Hun henviser til de tre løb, som hun af det internationale motorsportsforbund FIA er blevet inviteret med til at deltage i her i efteråret. FIA afholder hvert år en lille serie, CIK Academy og FIA Talent Development Pathway, hvor hvert enkelt medlemsland får lov at sende én deltager.

Det danske valg faldt på Jonathan Weywadt fra Smørum, men FIA har også en underafdeling, Women in Motorsports, der som navnet antyder arbejder for at få flere kvinder til at køre race - og WiM fik øje på Freya Normann, der sidste år blev sjællandsmester og vandt ladies cup i mini-gokart'erne. Altså samlet set blev bedste pige i DM-serien, hvor også drengene er med.

- Det er gået fra 0-100, siden Freya blev inviteret. Tidsmæssigt er det brutalt for et »normalt« familieliv, men der har altid været god opbakning fra hjemmefronten, selv om jeg da en gang i mellem ville ønske, at de havde valgt at gå til fodbold.

- På den anden side - man får ikke bedre tid sammen med sine børn end ved til motorsport, fordi det er så intenst, siger Mads Normann, der foreløbig har sparet lidt på den dyre sport qua, at Freya har kunnet arve kart, hjelm og kørerdragter fra Fillip - men den går ikke længere, nu de begge kører i den store kart.

Storebror Fillip skruer for Freya Normann.



- Nu gælder det bare om at få kørt så mange kilometer som overhovedet muligt, så Freya bliver bedre og bedre i den nye kart, så hun kan følge med de andre. Men det bliver jo nok svært, når eksempelvis italienerne har kunnet køre siden januar, gætter Mads Normann på ud fra rent vejrmæssige forudsætninger.

Anderledes i Danmark, hvor marts ville have været dér, gokarten skulle have været på asfalt igen efter vinterpausen. Men både dét og det at finde sponsorer satte coronaen en effektiv stopper for, og det er først nu, at det begynder at trille igen for alvor. Og det er allerede den 16. august, der er første FIA-løb på Adria-banen i Italien, efterfulgt af et løb i september i belgiske Genk og sluttende af i italienske Lonato i oktober.