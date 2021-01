Send til din ven. X Artiklen: Fremtidens boliger skal skræddersys til borgerne i Egedal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fremtidens boliger skal skræddersys til borgerne i Egedal

Engang ønskede de fleste borgere i Egedal Kommune et parcelhus med en have. Men nu efterspørger de mange andre typer boliger - og det kommer til at præge nybyggeriet.

Egedal - 13. januar 2021 kl. 09:53 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen

Selv under coronakrisen holder bygherrerne et højt tempo i udbygningen af Egedal Kommune.

Der bygges i stor stil, og i 2020 og 2021 bliver det til henholdsvis 266 og 553 nye boliger.

Kaster vi et blik i krystalkuglen, tegner udviklingen til at fortsætte: Helt frem til 2032 forventer Egedal et gennemsnit på 252 nye boliger årligt.

Og der er mange forskellige boligtyper på vej. Der er bl.a. tale om flere mindre boliger, etagebyggeri og boliger med indbygget mulighed for at skabe fællesskab mellem mennesker.

Det viser den nyeste opgørelse i den såkaldte Boligindflytningsplan, som er et styringsværktøj, kommunen hvert år laver som baggrund for budgettet.

"Boligindflytningsplanen hænger uadskilleligt sammen med budgettet. Den er faktisk grundlaget for budgettet og bruges som et planlægningsværktøj, fordi den fortæller om, hvor mange vi er, hvilke aldersgrupper, der bor her, og hvor er de placeret," siger Ib Sørensen, (A), der er formand for kommunens Planudvalg.

"Vi kan bl.a. se, at kommunen får stadig flere boliger i forskellig størrelse. For bare ti år siden havde det været svært at finde boliger i forskellige størrelser og boligformer. Dengang var her primært parcelhuse, og der var kun meget få etageejendomme og boligblokke i to plan - men det ændrer sig nu," siger Ib Sørensen.

Rettidig omhu Han er ovenud tilfreds med udviklingen, som efter hans mening gør Egedal mere mangfoldigt, og som gør det nemmere at finde boliger, der passer til alle livsaldre.

"Efterspørgslen efter forskellige boligstørrelser og -former er kæmpestor, og nu er der boliger at flytte til. Det skyldes, at vi politisk har øget muligheden for at bygge mange forskellige typer boliger. Det har vi gjort i vores kommuneplaner, hvor vi sætter de rammer, som developere og private arbejder ud fra," siger han.

Kommunen har lagt vægt på at skabe en kommune, hvor man kan finde boliger i hele sit livsforløb.

"Vi har sagt, at der skal være boliger til alle i Egedal - fra man bliver født til man bliver gammel, og det er vi ved at ramme ret godt nu. Borgersammensætningen bliver mere mangfoldig, fordi vi går efter at skabe boligområder, der appellerer bredt, og som kan tiltrække både yngre og ældre," siger Ib Sørensen.

Natur, nærhed og fællesskab Han peger på ændrede familiestrukturer som årsag til, at folk ønsker at bo i mindre boliger og søger fællesskab med andre.

"Vi kan mærke den nye familiestruktur. Der er meget mere variation end tidligere, og ejendomsudviklerne har fanget det behov og bygger boliger, der lægger op til mere fællesskab med forskellige størrelse boliger og mulighed for at forskellige aldersgrupper bor sammen, men stadig kan være private. Byggeriet på Toftehøjskole-grunden er et eksempel på det," siger Ib Sørensen.

Han nævner fællesspisning, fælles drivhus og fælles vedligehold og rengøring som eksempler på, hvordan et byggeri kan være med til at skabe fællesskab. Og han mener, at corona-krisen er blevet en ekstra motor i denne trend.

"Det nære, hverdagen, naturen og tæthed med andre mennesker er i igen kommet i fokus. Det er ikke nye værdier, men måske har de fået større vægt, og de spiller så også ind, når man står og skal skifte bolig," siger han.