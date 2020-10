I 2017 blev Seniorrådet valgt med brevstemmer, men i 2021 bliver det fremmødevalg. Foto: Allan Nørregaard

Fremmødevalg til Seniorrådet

Egedal - 02. oktober 2020 kl. 05:11 Kontakt redaktionen

Et enigt byråd nikkede onsdag aften ja til, at det kommende valg til Seniorrådet i Egedal kommer til at foregå som et fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget i 2021.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget Vicky Holst Rasmussen (S) var glad for at være nået dertil efter års snak om det.

- Det har været et kæmpeønske fra Seniorrådet, at de får lov at holde fremmødevalg, så jeg er glad for, at vi kan imødekomme det, sagde hun, og det glædede også Charlotte Haagendrup (K).

- Det har været et længe næret og stort ønske, så jeg er kistelykkelig for, at vi kan imødekomme det nu, sagde hun.

Seniorrådet vælges blandt og af alle kommunens borgere over 60 år.