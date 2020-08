Foto: Egedal Kommune

Fredagshygge i friluftsbadet

Egedal - 12. august 2020 kl. 13:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egedal Kommune imødekommer nu den store interesse for at bade i friluftbadet i Ganløse ved at forlænge åbningstiden de næste to fredag aftener. Både fredag den 14. august og fredag den 21. august vil friluftsbadet være åbent klokken 21-23.

Det skal forebygge, at unge benytter sig af friluftsbadet, selv om det er langt over lukketid, og personalet er gået hjem, som nogen har gjort de seneste weekender under hedebølgen, oplyser den.

»Ud over at det er ulovligt, er det også forbundet med en vis fare, da bassinet er dækket til og derfor kan være farligt at bade i, hvis man skulle blive fanget under afdækningen.Det er altså derfor, at Egedal Kommune nu har taget badelysten under hedebølgen alvorligt og derfor kommer Ganløse Friluftsbad nu med et nyt tilbud om at kunne bade under stjernehimlen om fredagen.«, hedder det.

Det koster 40 kroner for voksne, og 25 for alle under 16 og pensionister. Der kan betales kontant eller med Mobilepay.