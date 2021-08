Fra skrot til slot kræver stor investering: Ny Lærkeskole vil koste 300-400 mio. kr.

Egedal Kommunes skoler ombygges frem mod 2028 for at sikre bedst mulige fysiske rammer for børnenes udvikling. Spørgsmålet er, om Lærkeskolen i Stenløse skal renoveres eller om der skal bygges en ny skole. Foto: KT

Det bliver en dyr fornøjelse, hvis politikerne i Egedal beslutter at bygge en ny Lærkeskole i Stenløse, men står det til Skoleudvalgets formand Betina Hilligsøe, så kan en ny skole være en bedre økonomisk løsning end et bruge 80-100 mio. kr. på en renovering

Egedal - 12. august 2021 kl. 13:05 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Det ligger et stykke ude i fremtiden og er stadig kun på idéstadiet, men tanken om at bygge en ny Lærkeskole i Stenløse begynder for alvor at vokse på Egedal Rådhus.

For to måneder siden var mulige placeringer til en ny skole oppe at vende på byrådets budgetseminar, og tirsdag aften blev rammer, fagligt indhold og profil-muligheder drøftet i Skoleudvalget, ligesom der i budgetaftalen for 2021-2024 har været et ønske om at få et oplæg til en finansierings- og byggeplan for en ny Lærkeskole.

Sikkert er det dog, at opførelsen af en ny og topmoderne skole bliver en dyr fornøjelse for Egedal Kommune.

Både udvalgsformand Betina Hilligsøe (V) og næstformand Jens Skov (F) oplyser til Lokalavisen Egedal, at skole-byggeriet vil koste mellem 300 og 400 mio. kr.

Skal prøves af "Det er en stor investering, som vil kræve at vores borgmester får grønt lys til at overskride anlægsloftet, men er der et politisk flertal for at bygge en ny skole, så skal muligheden for at overskride loftet også prøves af. Man skal også huske på, at vi har en solid kassebeholdning og kan søge fonde. Derudover er det et projekt, som bygges over flere år. " siger Betina Hilligsøe.

SF's Jens Skov, som ikke er en del af budgetaftalen, er mere tilbageholdende.

"Vi er i starten af en proces, og vi skal stadig klædes bedre på for at kunne træffe så stor en beslutning. Jeg er ikke nødvendigvis afvisende over for en ny Lærkeskole, men spørgsmålet er om vi har råd eller om behovet er stort nok. Jeg er med på, at Lærkeskolen er slidt, og en topmoderne ny skole ville da være dejligt, men vi står jo ikke med et akut plads-problem, så projektet kan hurtigt blive "nice to have" i stedet for "need to have". Så skal vi spørge os selv, om de penge kunne gøre mere gavn på andre områder i kommunen," siger Jens Skov.

Træt og nedslidt skole I investeringsplanen er der øremærket 80-100 mio. kr til skole-renoveringer alene i Distrikt Stenløse, men står det til Betina Hilligsøe, så kan en renovering af Lærkeskolen vise sig at være en dårlig forretning for kommunen.

"Lærkeskolen i sin nuværende form er træt - den er meget træt og nedslidt. Det har den været længe. Jeg er bange for, at hvis vi bruger et større millionbeløb på en renovering, så står vi og kigger ind i en ny renovering igen om nogle år. Når man begynder at lappe på noget, der er i dårlig forfatning, så vælter det ofte frem med nye overraskelser, og så kan det blive dyrere end 80-100 mio. kr. Derfor hælder jeg mere til at bygge en ny skole, hvor vi én gang for alle løfter Lærkeskolen," siger Betina Hilligsøe, som tror, at der kan findes et politisk flertal for en ny Lærkeskole i Stenløse.

"Det er helt klart mit håb, men lad os tage et skridt af gangen. Nu skal vi i september have en fælles drøftelse i udvalgene, og derefter starter budgetforhandlingerne, hvor vi kan se, hvilken vej vinden blæser i forhold til en ny skole," siger udvalgsformanden.

Jens Skov mener dog stadig, at mange ting skal falde i hak, før der kan gives grønt lys til en ny folkeskole.

"Der er lang vej endnu. Vi er stadig i den fase, hvor vi kigger på for og imod de forskellige løsninger. Jeg er stadig ikke overbevist om, at en ny skole er vejen frem, så der ligger nogle overvejelser," siger Jens Skov.