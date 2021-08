Se billedserie Brian Bekker elsker sjælen i den gamle skole, som han har renoveret med nænsom hånd og respekt for det 300 år gamle hus. Her ses han i stuen, hvor der var skolestue, med sin gode veninde Ellis og Rotthveilerhvalpen Freja. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Fra rytterskole til bolig: Brian elsker sjælen i sit hus

Egedal - 25. august 2021 kl. 05:37 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Sandstenstavlen under taget fortæller, at Frederik den 4. grundlagde Ølstykke Rytterskole, og i gavlen sidder en gammel kampesten med kongens monogram og årstallet 1721.

Så i år er det 300 år siden, at kongen markerede sin 50 års fødselsdag den 11. oktober 1721 med at underskrive fundatsen for oprettelsen af 240 almueskoler i landets 12 rytterdistrikter.

En af dem er Ølstykke Rytterskole, der blev bygget som nabo til Ølstykke Kirke i Gl. Ølstykke.

Gennem de næste 235 år gik Ølstykke-børn i skole der, men i 1955 lukkede skolen sammen med kommunens andre mindre skoler, og undervisningen blev samlet på den nyopførte centralskole, Svanholmskolen.

Rytterskolen blev solgt til privat beboelse, og i 1994 flyttede Brian Bekker ind på adressen, der i dag er Københavnsvej 27. Han kom til Ølstykke fra Tune ved Roskilde, og syntes, det kunne være interessant at bo i en gammel bygning.

- Jeg havde ellers altid haft nye huse, og tre af dem havde jeg selv bygget, men nu ville jeg prøve noget gammelt, siger Brian.

Dengang i 1994 var de 275 kvadratmeter beboelse delt op i mange små rum, og i den ene ende kunne man stadig se rester af den tidligere tandlægeklinik, der blandt andet havde blyforet et rum til røntgen.

- Det var noget helt andet end i dag, så der var noget at gå i gang med, konstaterer Brian.

Han er uddannet maskinmester og har efter eget udsagn hænderne »skruet rigtigt på«. Det kan man også se, når han viser rundt i huset, hvor alt er blevet gennemrenoveret, så det fremstår lyst, lækkert og så moderne, som det nu kan, når man som Brian også har ønsket at renovere med respekt for husets 300-årige historie.

- Der er ret meget sjæl i sådan et gammelt hus, men det er også et stort arbejde, siger han i vinkelstuen med gamle hanebjælker under loftet der, hvor der tidligere var skolestue. Hvor gamle, hanebjælkerne er, ved han dog ikke, for nytårsaften i 1969 brændte den gamle skole.

- Så det er nok kun ydervæggene og sådan noget, der er sindssygt gamle, tænker Brian.

Men huset blev genopført i samme gamle stil, og den har Brian også holdt fast i, selv om alt er blevet gennemrenoveret i både stueetagen og ovenpå.

I 1995 flyttede hans daværende kæreste Ellis ind, og gennem de næste 20 år frem til 2015 var hun også en del af projektet. I dag er de ikke længere kærester, men selv om Ellis er flyttet, så er de stadig rigtigt gode venner og hjælper hinanden, når de kan. Derfor er hun også med til at vise huset frem for avisen, og fortælle om, hvordan det har været at være med til at renovere et 300 år gammelt hus fra inderst til yderst og fra gulv til loft.

- For mig var det 20 år hårde år med renovering, siger Ellis, og Brian erkender, at det har kostet kræfter.

- Men vi har kunnet lide det. Det har været hårdt arbejdsmæssigt og økonomisk, men det har også været dejligt, siger han, og han synes, det har været det hele værd og er stolt af resultatet.

- Jeg har det jo fantastisk med det. Ellers var jeg ikke gået i gang. Det er en bygning, man skal prøve at bevare så tæt på originalen som muligt, siger Brian, der ikke har noget bud på, hvor meget det har kostet ham i penge.

- Nej, gudskelov for det. Vi har taget det i etaper og haft håndværkere til nogle ting, men det meste af det har vi lavet selv, siger Brian, der i dag bor sammen med sin godt 10 måneder gamle Rott- weiler Freja.

Og det giver også nogle sjove oplevelser at bo i sådan et gammelt hus.

- Det er da charmerende. Også at snakke med nogen på vejen og folk, der kommer forbi, siger Brian. Før i tiden kom der sommetider nogen, der selv havde gået på skolen, og selv om det af naturlige årsager er tyndet ud i dem, så har husets historie givet anledning til andre møder.

For eksempel da en dame, der var i gang med at rydde op, ringede og spurgte, om de ville have en årsplatte fra 1982 med Ølstykke Rytterskole på.

- Vi blev så glade, for i dag kan man slet ikke få fat i den. Hun ville ikke engang have noget for den, så jeg tog ned til hende med en stor blomst, fortæller Ellis om platten, der er nummer 131 af et oplag på 300.

En elektriker, der ryddede op efter sin mors død, kom med en gammel fotostat af Ølstykke Rytterskole, og et næsten intakt ark med nogle af de julemærker med Ølstykke Rytterskole, Ole Bjørn Andersen tegnede til fordel for Erik Harefod Spejderne i Ølstykke i 1988.

Rytterskolen var det femte motiv i rækken efter Ølstykke Kirke, Skenkelsø Mølle, Ølstykke Jernbanestation og Græstedgård, fremgår det af det jubilæumsskrift om julemærkerne, som udkom ved julemærkets 25 års jubilæum.

- Elektrikeren beklagede, at han ikke havde kunnet forhindre sin mor i at bruge nogle af dem, smiler Brian, men han er alligevel meget glad for mærkerne, som han kun fik i fotokopi, da han købte huset.

Det vil han gerne beholde så længe som muligt, selv om han i dag er 65 og kæmper med cancer.

- Det ville ærgre mig, hvis jeg bliver nødt til at sælge på grund af arbejdet med det, siger Brian.