Fra hårdkogt rapper til far med ar på sjælen: "Musikken er verdens bedste selvterapi"

45-årige Daniel Kold fra Ølstykke rapper om indre dæmoner og helbredsmæssige udfordringer på sin debut-EP "selvterapi". Vi har mødt ham til en snak om far-rollen, tre kræft-operationer og en hæsblæsende ungdom i det danske hiphop-miljø

14. juli 2021 Af Kenneth Tanzer

"Det her sted bringer altså minderne frem. Det var sgu gode tider."

Daniel Kold læner sig tilbage og smiler skævt. Han er på hjemmebane og i sit es.

Vi befinder os på en bænk foran ungdomsklubben Hampen i Ølstykke - stedet, hvor den i dag 45-årige musiker fik tændt sin hiphop-drøm.

"Jeg har tilbragt mange timer hernede. Den stod på DJ-kurser, mange optrædener og en dyrkelse af musikken. Det var her, at jeg for alvor fik smag for den verden," siger Daniel Kold, der gik fra Ølstykke-gruppen "Zone85" til hiphop-kollektivet "Komplot", hvor han rejste rundt i hele Danmark og rappede med blandt andre LOC, Michael Jøden, Mad Comix, Per V. og mange flere.

"Jeg var en del af den danske hiphop-scene, og det gav mig et hav af venner og store oplevelser. Jeg elskede det. At stå der på scenen og høre folk skrige ens navn, ja det var et vildt kick," siger Daniel Kold, som senere fandt ud af, at hiphop-miljøet ikke var ham - i hvert fald ikke på den lange bane.

"Vi havde musikken til fælles, men det var et hårdt miljø, hvor der ofte gik stoffer, penge og problemer i den. Det var én af årsagerne til, at vi trak os fra "Komplot". Jeg ville gerne musikken, og jeg endte også med at gå solo, men jeg ville ud af miljøet, som var meget egocentreret. En aften fik jeg bare nok til en fest. Det var et wake-up call for mig," siger Daniel Kold.

Inspiration til sin søn Nu er den lokale rapper tilbage under kunstnernavnet "Zøvnig", og denne gang har han sin debut-EP "Selvterapi" med under armen.

Et album, hvor han som titlen indikerer, kommer i kontakt med sig selv og rapper om det svære voksenliv, de indre dæmoner og viljen til at forblive en inspiration til sin dreng.

"Det er første gang, at jeg udgiver noget. Jeg har nået en alder, hvor det ikke giver mening at rappe om fester og det hurtige liv, når det ikke er mit liv længere. Jeg er et andet sted nu, hvor jeg har behov for at fortælle og vise en anden og mere alvorlig side. Det er 100 procent fra hjertet," siger Daniel Kold til Lokalavisen Egedal.

Og den lokale rapper har i den grad noget på hjertet, for han er født med en stamcelle-sygdom ved navn Fanconi Anæmi, ligesom han har været igennem en knoglemarvstransplantation.

Det var dog først i 2014, at Daniel Kolds liv tog en alvorlig drejning, da han blev kontaktet af en pige fra en gruppe for folk med knoglemarvstransplantationer.

"Hun forklarede mig, at der kunne komme nogle senfølger. Hun sagde, at man kan få kræft efter de 30 år. Jeg fortalte det til min kæreste, som bad mig om at få tjekket en hvid plet på tungen. Det gjorde jeg så hos halslægen i Stenløse, men der var ikke noget galt. Jeg havde dog en anden fornemmelse, så jeg blev sendt videre til Hillerød, hvor jeg gennem en operation fik fjernet den hvide plet. Jeg troede, at alt var godt, men da jeg kom tilbage for en opfølgning så jeg lægen stå med en folder, hvor der stod "Et liv med kræft". Så vidste jeg godt, hvad jeg skulle ind til," siger Daniel Kold, som fik konstateret kræft i tungen.

Kunne have været død "Jeg fik besked på, at jeg ikke kunne få kemo på grund af min sygdom, men kræften havde bredt sig til nervebanerne i tungen. Da de fjernede den hvide plet, havde de altså ikke fået det hele med. Jeg endte med to efterfølgende operationer - én, hvor de tog noget af min tunge og en anden, hvor der blev klippet et stykke af min tunge. Havde pigen fra den gruppe ikke kontaktet mig, så jeg selv tog kontakt til lægen, så havde jeg ikke levet i dag," siger Daniel Kold.

I 2018 blev han erklæret helt "kræft-fri", men han fik også besked på, at kræften muligvis kan vende tilbage andre steder i kroppen.

"Det har den heldigvis ikke gjort, men beskeden fra lægerne har ændret mit liv. Jeg vil have så meget som muligt med herfra. Jeg hjælper andre med den samme stamcelle-sygdom, og min kone og jeg har rejst meget. Vi er blevet gift, og så fik vi en dreng for tre år siden. Nu venter vi tvillinger, og jeg glæder mig utrolig meget. Rollen som far og forbillede betyder alt for mig, og derfor er jeg også vendt tilbage til musikken efter mange års pause," siger Daniel Kold.

Hvad giver musikken dig i forhold til din sygdom og dit hårde kræft-forløb?

"Musikken er min selvterapi. Faktisk er det verdens bedste selvterapi. Det er 17 år siden, at jeg sidst har skrevet musik og spillet, men en dag satte jeg noget hiphop på, som ramte mig. Pludselig fik jeg lyst til at skrive musik igen. I forbindelse med min sygdom nåede jeg også at tænke "Hvad nu, hvis jeg ikke får sagt det jeg ville til min søn". Det kunne jeg ikke leve med, så et nummer på min nye EP er til ham. Jeg havde brug for at få det ud gennem musikken."

Elsker livet Hvor meget fylder din sygdom i dagligdagen?

"Jamen, den fylder selvfølgelig noget, for den er en del af mig, og jeg er født med den. Jeg håber, at jeg bliver gammel og kan leve et godt og langt liv, men jeg kender også denne sygdom. Den kan pludselig ramme som en hammer, og så kan det gå stærkt."

Hvordan ser du på fremtiden? "Jeg ser lyst på fremtiden. Jeg lever godt, og jeg elsker livet. Jeg har en dejlig familie, og jeg har et skønt job som pædagog i en børnehave. Nu har jeg udgivet min musik, og jeg vil meget gerne ud og optræde, men det skal være i mit og min families tempo.