Se billedserie "Hvis nogle havde sagt til mig i 2000, at jeg ville være her i over 21 år, så havde jeg sagt de var bindegale," siger Søren Rasmussen. Fotos: Kenneth Tanzer

Send til din ven. X Artiklen: Fra bydreng til Mr. Super Brugsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra bydreng til Mr. Super Brugsen

"Jeg skal nok slæbes ud af butikken," siger Søren Rasmussen, der i 21 år har stået i spidsen for Super Brugsen i Smørum

Egedal - 04. maj 2021 kl. 09:15 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Det er svært at sige Super Brugsen i Smørum uden også at sige Søren Rasmussen.

I hele 21 år har han været uddeler og chef i den lokale butik, som bedst kan betegnes som "hans andet hjem".

"Det er ikke forkert at kalde butikken for min holdeplads. Jeg har tilbragt mange timer hernede, så for mig er det mere end en arbejdsplads. Det er et sted, som jeg holder rigtig meget af," siger 65-årige Søren Rasmussen, da Lokalavisen Egedal møder ham en travl mandag formiddag.

Her når han både at sætte varer på plads, hilse på kunder og give beskeder til sine ansatte, inden han sætter sig ned og fortæller om sine 50 år i Coop.

"Det hele startede mere eller mindre på en longjohn i Nordvest i København. Jeg blev ansat som bydreng i Hovedstadens Brugsforening, så efter skole cyklede jeg ud til kunderne med øl og vand. Det gjorde jeg hver dag, og jeg var som taget ud af Buster fra "Busters verden". Det var en helt igennem fantastisk tid," siger Søren Rasmussen, der trods bopælen på Nørrebro rykkede videre til Brugsen på Falkoner Allé på Frederiksberg.

Mærkede fællesskabet "Jeg fik hurtigt mere ansvar, da jeg skulle sidde ved kassen og sørge for at fylde varer på hylderne. Efter lukketid var vi flere fra butikken, der tog ud i nattelivet, så jeg mærkede i den grad et fællesskab i butikken. Vi gjorde hinanden gode," siger Søren Rasmussen.

Alligevel lå det ikke i kortene, at hans fremtid skulle være i Brugsen. I stedet kom unge Rasmussen ind på jura-studiet på Københavns Universitet.

"Det gik egentlig fint, men i i mit andet år satte jeg uddannelsen på pause, da jeg kom ind i civilforsvaret. Her var jeg ét år, inden jeg kom tilbage til Brugsen. De stod klar med en uddannelse som butiksassistent i Kvickly Rødovre, og det trak i mig. Jeg fik virkelig smag for butiksbranchen, og da jeg var uddannet stod jeg med ansvaret for ansatte, økonomi og varer-bestilling. Jeg havde fundet min hylde, og det var altså ikke som jurist," siger Søren Rasmussen med et smil.

Tiden i Rødovre blev startskuddet til nogle år i forskellige Brugsen-butikker.

"Jeg nåede blandt andet at være i Farum, Helsingør, Hedeparken, Skovlunde og Hørsholm, inden jeg i år 2000 kom her til Smørum Centeret. Dengang havde jeg på ingen måde regnet med, at jeg skulle være her i så mange år, som det er blevet til, men stedet er kommet under huden på mig," siger Søren Rasmussen.

Højdepunkterne har også været mange - tilbygningen i 2008, renoveringen i 2015 og succesen med at gøre butikken til et lokalt mødested.

"Vi tog et kæmpe skridt med vores store tilbygning, hvor vi fik yderligere 800 kvadratmeter. Det skabte en base, men for mig har drivkraften altid været den gode service, den tætte kontakt til kunderne og mottoet om at det næstbedste ikke er godt nok. Jeg har også været meget bevidst om vores lokale ansvar, for vi har ligget her siden 1979 og været byens lokale dagligvarebutik," siger Søren Rasmussen.

Medalje fra Dronningen Hans mangeårige indsats er heller ikke gået ubemærket hen hos Coop, der for nylig indstillede ham til Dronningens Fortjenstmedalje for lang og tro tjeneste i Coop.

"Ja, på et tidspunkt skal jeg ind og trykke Dronningen i hånden. Hvornår det bliver, ved jeg ikke. Det kommer helt an på corona-situationen, men det bliver da meget sjovt. Jeg er selvfølgelig stolt over den anerkendelse. Det fortæller jo, at jeg har gjort noget rigtigt, men det er ikke sådan at medaljen skal op og hænge herhjemme," siger Søren Rasmussen, der stadig føler sig fit for fight og klar til flere år som uddeler i den lokale Brugsen.

"Jeg har ikke sat dato på, hvornår jeg stopper. Så længe helbredet er i orden og lysten er der, så bliver jeg hængende. De kommer nok til at slæbe mig ud af butikken, for jeg føler det er mit sted," siger Søren Rasmussen.