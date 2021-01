Se billedserie Kokkekolleger og venner i arbejde - omkring nytår leverede MattssonNielsen 2,5 ton hummerbisque med canadiske hummerhoveder til sine kunder. Foto: Bergur Bernburg.

Fra Michelin-stjerner til hurtigmad

De laver færdigmad. Men de vil ikke være alternativet til en hurtig købepizza. Tværtimod sælger de madoplevelser på glas, som skal kunne måle sig med maden på en restaurant. Næste mål er det svenske marked

Egedal - 31. januar 2021 kl. 10:05 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen

Når man er udlært kok på michelin-restauranterne Kommandanten og Søllerød Kro, bliver ens fornemmelse for god mad ret veludviklet.

Den kvalitetssans er nu fuldkommen styrende for alt, hvad Tue Mattsson og Kenneth Nielsen bygger deres fælles virksomhed på. De laver færdigretter i meget høj kvalitet. Af økologiske råvarer, uden tilsætningsstoffer og konserveringsmidler og med fokus på masser af smag.

MattssonNielsen holder til på 400 kvadratmeter i en tidligere kantine på Rugmarken i Ølstykke. Her bliver der produceret hovedretter, forretter, supper, desserter og saucer, som kommer på rustikke glas.

Prismæssigt ligger maden i den øvre ende af markedet for færdigretter. Og det er der en forklaring på:

"Når man har været de steder, vi har været, er sans for kvalitet indgroet i dig," fastslår Kenneth Nielsen.

Kvalitet på glas Kenneth Nielsen og Tue Mattsson mødtes, da Kenneth arbejdede som souschef på Søllerød Kro, mens Tue var under uddannelse til kok. De gik godt i spænd, og de havde yderligere det til fælles, at de begge fandt det svært at kombinere 12-14 timers arbejdsdage med et velfungerende familieliv.

Og ved siden af passionen for at lave god mad, ja, så insisterer de på at have en familie med børn, de vil være tæt på. Tue har i dag fire børn, mens Kenneth har to.

De forlod derfor den højtprofilerede toprestaurant og arbejdede i tre år i en kantine sammen. Efter den periode kom de fra hinanden rent arbejdsmæssigt.

"Men så fik vi lyst til igen at skabe noget sammen. Selv om vi havde været fra hinanden arbejdsmæssigt, havde vi holdt vores venskab ved lige. Så dukkede en kær ven og forretningspartner op og foreslog, at vi lavede mad på glas. Det var Kim Kristensen, der bl.a. stod bag Kontra Kaffe. I fællesskab besluttede vi os for at begynde at lave kvalitetsmad som hurtigmåltid på glas," siger Kenneth Nielsen.

De havde set, at der i Danmark er et voksende marked for færdiglavet mad, og de fandt en niche, hvor de ville sælge et hurtigt måltid af høj kvalitet.

"For os handler det om at give en madoplevelse, snarere end om at levere en færdigret. Jo, det skal være et måltid, man kan lave hurtigt, men med god samvittighed. Vi skal ikke være et alternativ til pizza. Vi skal være noget ud over det, og det er derfor vi sigter efter at lave mad, der er lige så spændende, som det du får serveret på en restaurant," fortæller Kenneth Nielsen.

Schweizerkniven i køkkenet Retterne i de gennemsigtige glas fra MattssonNielsen spænder vidt. Bl.a. finder man butterchicken, boller i karry, gullash og hønsefrikassé, trøffelsauce, søtungefumét, chokaladedesserter og creme brûlée. For øvrigt har de to kokke ansat nogle lokale håndbolddrenge til at sætte mærkater på glassene.

"Vi forsøger at lave et personligt køkken, og arbejder på at løfte hele paletten både med vegetariske og enkelte veganske retter, men også med kødretter, hvor du ikke skal være i tvivl om, at der er nok kød i. Det grønne vægter lige så højt som kød, og grøntsagerne skal være tydelige og med bid," forklarer Tue Mattsson.

Indholdet i glassene holder i flere måneder, fordi det emballeres i glas med undertryk, som sørger for lang holdbarhed.

"Vi ser vores produkt som schweizerkniven i dit køkken. Vi skal kunne lidt af det hele. Hvert glas rummer mad nok til to-tre personer, men du kan også bruge det som festmad. Måske køber man sin hummerbisque til nytår hos os, eller måske har man bare vores trøffel- eller rødvinssovs stående i køleskabet til en dag, hvor man får brug for det," siger Kenneth Nielsen.

Nye smagsoplevelser Vi sidder i en tidligere kantine. Her er ingen duft af friske krydderurter eller andre råvarer. Et industrikøkken er og bliver komplet usexet, griner de to kokke, der selv har fået coronahår under nedlukningen.

Men usexet eller ej, forretningen, der begyndte i 2017, kom for alvor i fart i 2020. Via hjemmesiden leverer de til kunder i hele landet - Frederikshavn, Ribe og Nørre Nebel - og til foråret vil de teste det svenske marked.

"Vi ønsker ikke at opdrage på folk. Men vi vil meget gerne give dem nye smagsoplevelser," sige Tue Mattsson.