Fra Jyllinge til EM-profil: Damsgaard tryllede på den helt store scene

Stortalentet Mikkel Damsgaard, der kommer fra Jyllinge, fik torsdag aften sit helt store gennembrud med en pragtpræstation mod Belgien

For de fleste fodboldelskere har det længe stået klart, at Mikkel Damsgaard var i færd med at tage springet fra bobler og stortalent til et niveau, hvor man spiser kirsebær med de største.

Men torsdag aften blev stortalentet én Danmarks helt store individuelle vindere i fodboldlandsholdets fornemme indsats mod Belgien.

Det første Mikkel Damsgaard-gennembrud i nationaltrøjen kom, da han var her, der og alle vegne i 8-0-sejren over Moldova. Han scorede to gange, lagde op til to mål og var derudover ophavsmand til en stribe danske chancer, men mod Belgien stemplede han ind på den helt store EM-scene og var blandt Danmarks bedste.

FC Nordsjællands cheftræner, Flemming Pedersen, har tidligere sagt, at Damsgaard minder om Michael Laudrup. Uden at gå ind i en større sammenligning anerkender Kasper Hjulmand, at der er visse ligheder.

"Mikkel er bare lige et sekund eller to hurtigere inde i kasketten. Han får det til at se ud som om, at han har en lille smule mere tid end de andre, og sådan har det altid været. Han har altid haft en utrolig hurtig opfattelse af tid, rum og bevægelse omkring sig. Han binder tingene sammen, og han skaber chancer med sine små afleveringer. Han har også fået lagt lidt fart på, for han løber hurtigere nu, end han gjorde for et år siden. Når han vokser lidt mere og får lidt mere intensitet i kroppen, så vil vi se en topspiller," har Kasper Hjulmand konstateret overfor ritzau..

I sommer byttede Damsgaard FC Nordsjælland ud med Sampdoria. Kasper Hjulmand er ikke overrasket over, at Damsgaard hurtigt har bidt sig fast i Serie A-klubben og samtidig sparket døren ind til det danske landshold.

"Der er ikke nogen forskel på hans tanker, det han ser, og den måde han spiller på nu, for de ting han gør, dem har jeg set ham gøre, da han var 15, 16 og 17 år," siger landstræneren, der kender Damsgaard fra deres fælles fortid i FC Nordsjælland.

Far var træner Barndommens fodboldstøvler blev slidt ned på banerne i Jyllinge, hvor han spillede i otte år:

"Og hvor min far var træner for mig det meste af tiden. Det var en fantastisk barndomsklub, og det var fedt at se, hvordan klubben udviklede sig, mens jeg var der. Det var her, jeg lærte det sjove ved fodbold," fortæller Mikkel Damsgaard.

Selvom han allerede i sine unge år var et talent, så var det alligevel lidt et tilfælde, at FC Nordsjælland fik øje på ham.

"Der var faktisk en træner fra Nordsjælland ude og kigge på en anden spiller fra Jyllinge. Der lagde han mærke til mig, og et halvt år senere blev jeg en del af FC Nordsjællands elitehold," husker Mikkel Damsgaard.

Da han blev opdaget i Jyllinge, spillede Mikkel Damsgaard på midtbanen, hvorfra han kunne bevæge sig rundt på hele banen. Det gjorde han også i den første tid i FC Nordsjælland, indtil træneren på U17-holdet til en kamp prøvede ham af i angrebet. Det viste sig at være en succes.

"Jeg har egentlig altid spillet på midtbanen, så det er ret nyt for mig at være angriber. Kasper Hjulmand vil gerne have, at jeg spiller som en falsk 9'er, og det kan jeg også godt selv lide. Der har jeg nemlig en mulighed for at falde lidt ned i banen og modtage bolden," fortalte Mikkel Damsgaard, om dén træner, der lod ham træde ind i superligatruppen allerede som 17-årig, og som i dag er chef for landsholdet.

Trods sin unge alder har Mikkel Damsgaard allerede opnået ting, som de fleste kun drømmer om. Hvis nogle af nutidens børn på banerne også vil spille Superliga en dag, så har Mikkel Damsgaard et par simple fif, som de kan følge:

Nyd det "Du skal bare nyde at spille fodbold. Fodbold er jo en dejlig sport og kan også bruges som et frirum, når der er andre ting i livet, der ikke går så godt. Så er det en god idé at selvtræne og arbejde udfra et mindset om hele tiden at blive bedre. Så bliver du forhåbentlig rigtig god på et tidspunkt," konstateerede han, da Lokalavisen for et par år siden bragte et længere interview med ham.

Her løftede han også sløret for sine ambitioner for karrieren:

"Jeg vil bare spille så meget, som jeg kan. Lige nu tager jeg det én kamp af gangen, og så får jeg forhåbentligt mere spilletid. På længere sigt drømmer jeg nok ligesom alle andre fodboldspillere om en dag at komme til udlandet. Nu må vi se".

I dag er den røde Nordsjælland-trøje byttet ud med Samdorias blå til hverdag, så forhåbningerne kom til at holde stik.

Men til EM er han altså tilbage i Danmark og i en rød trøje.

